На пожаре в частном доме на улице Широтной погиб тюменец

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб на пожаре в частном доме по ул. Широтной в Тюмени днём 24 января, сообщает Управление МЧС России по Тюменской области.

К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление внутри дома. Пожар на площади 30 кв. метров ликвидировали 20 сотрудников и пять единиц техники.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Причина пожара в настоящее время устанавливается.