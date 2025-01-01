На пожаре в частном доме на улице Широтной погиб тюменец
Происшествия, 16:05 24 января 2025
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Один человек погиб на пожаре в частном доме по ул. Широтной в Тюмени днём 24 января, сообщает Управление МЧС России по Тюменской области.
К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление внутри дома. Пожар на площади 30 кв. метров ликвидировали 20 сотрудников и пять единиц техники.
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Причина пожара в настоящее время устанавливается.