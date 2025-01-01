С улиц Тюмени за сутки вывезли более 33 тысяч кубометров снега

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

33 тыс. 318 кубометров снега вывезли с улиц Тюмени за последние сутки. Всего с начала января полигоны приняли 451 тыс. 292 кубометра снега. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Я ставил задачу УК, чтобы они привели в порядок дворы и вычистили проезды и территории возле контейнерных площадок. Сейчас проводится проверка качества выполнения этого поручения, её результаты будут представлены на коллегии. Держу вопросы уборки снега на личном контроле. О возникающих проблемах можно писать на портал "Тюмень – наш дом", - отметил глава города.

Он напомнил, что на 9 км Велижанского тракта на основании заключенного договора с МБУ "Тюменьгормост" от управляющих компаний снежные массы принимаются безвозмездно.

Ежедневно в режиме 24/7 на городские улицы выходит специализированная техника и дорожные рабочие, чтобы ликвидировать последствия снегопада. В частности, 24 января в дневную смену для качественной и своевременной уборки городских улиц вышло 688 единиц специализированной техники и 589 рабочих.