Тюменский врач рассказала об особенностях аллергии в регионе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врач педиатр, аллерголог-иммунолог ОКБ №1 Елена Майер рассказала об особенностях аллергии в Тюменской области. Также она поделилась информацией о том, как можно справиться с этой проблемой навсегда.

"Для нашей территории характерны три волны поллинации: первая (апрель – май), когда зацветают береза, ольха, орешник. Вторая волна (начало лета) – начинают цвести луговые травы. Третья волна (середина лета – сентябрь) – цветение сорных трав", – объяснила врач.

По словам Елены Майер, на сегодняшний день единственное патогенетическое лечение от сезонной аллергии – аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Это введение экстракта причинно-значимого аллергена. То есть если у человека реакция на пыльцу березы, то применяется экстракт пыльцы березы.

Вариантов введения аллергена два: парентеральное (подкожная инъекция) и сублингвальный (капли, таблетки под язык). Обе методики эффективны. Подкожная АСИТ проводится в процедурном кабинете под контролем врача аллерголога, который наблюдает, как пациент реагирует на введение препарата. Лечение проходит за 5-6 месяцев до цветения, то есть примерно с октября: начинается курс с набора дозы, потом поддерживающий период. Есть определенные стандартные схемы, которые подбирает аллерголог. Вторая (сублингвальная) методика начинается зимой за 3-4 месяца до цветения и весь период цветения причинно-значимых растений. Препараты (капли или таблетки) применяются в домашних условиях. Схема оговаривается на приеме у врача перед началом лечения, капли применяют на приеме под присмотром аллерголога, пишет "Тюменская область сегодня".

АСИТ рекомендуют начинать проводить с пятилетнего возраста. После лечения период симптоматической терапии минимальный: прием антигистаминных препаратов сокращается, а иногда полностью отменяется.