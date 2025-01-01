  • 25 января 202525.01.2025суббота
  • USD98,2636
    EUR103,1870
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Тюменцам напомнили о профилактике сахарного диабета

Общество, 14:38 25 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На начальном этапе сахарный диабет может проявляться практически бессимптомно. Заболевание может развиваться много лет, прежде чем уровень сахара в крови станет критическим, пишет "КП-Тюмень".

Первые признаки, на которые стоит обратить внимание, включают: сухость во рту, не проходящая после употребления достаточного количества жидкости, зуд кожи, повышенная утомляемость, частое мочеиспускание, снижение иммунитета и нечеткое зрение.

"При поражении периферической нервной системы возникает диабетическая полинейропатия, которая может появиться задолго до развернутой клинической картины основного заболевания. С длительностью сахарного диабета более 5 лет практически у каждого обнаруживаются ее проявления, даже при наличии сахароснижающей терапии. Поражение центральной нервной системы вызывает диабетическую энцефалопатию, проявляющуюся нарушениями памяти, эмоциональными расстройствами и нарушениями адаптации. Хотя сахарный диабет хроническое заболевание, от которого нельзя излечиться, сбалансированный рацион питания, активный образ жизни и правильное лечение могут помочь сохранить качество жизни на высоком уровне. Важно вести динамическое наблюдение у врача и следовать всем его рекомендациям, чтобы избежать осложнений этого заболевания", - прокомментировала врач-невролог Областного лечебно-реабилитационного центра Светлана Хворостенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# сахарный диабет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:37 25.01.2025На электронных экранах Тюмени появились тематические баннеры
18:12 25.01.2025Тобольский проект концертного зала прошел госэкспертизу
16:34 25.01.2025В Сладковском районе у каждого памятника установлены QR-коды
16:01 25.01.2025Жители Тюменской области могут оформить гостевой доступ в приложении Госуслуги.Дом