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Четыре человека пострадали в аварии с грузовиком на Уватском тракте

Происшествия, 15:14 25 января 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Четыре человека, в том числе ребенок пострадали в аварии на Уватском тракте в Тобольске 25 января. Здесь столкнулись грузовое авто Isuzu с легковым Hyundai Sonata, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, водитель на легковой машине выехал на встречную полосу, совершая маневр обгона. От удара Hyundai отбросило в кювет, а грузовик в опору освещения.

В ДТП получили ранения 30-летний водитель Hyundai, 24-летняя пассажирка и 2-летняя девочка, у всех пострадавших тяжелые травмы. Ребенок перевозился в машине с нарушением ПДД. Предварительно, девочка сидела на руках у матери. 23-летний водитель грузовика получил травму головы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

На ликвидацию последствий аварии привлекались сотрудники регионального МЧС России и Тюменской областной службы экстренного реагирования. Они провели отключение аккумуляторных батарей и деблокировку двух пострадавших.

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# авария , грузовик

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