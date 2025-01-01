Тюменцам рассказали, как избежать мошенников при оформлении туристической путевки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юрист Александр Гамин рассказал тюменцам, как не попасться на уловки мошенников при оформлении туристической путевки. При планировании отпуска необходимо правильно оформить путевку.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это составление договора об оказании туристической услуги. В документе должны быть четко прописаны общая цена, условия перевозки, точная локация проживания и правила возврата денег в случае конфликтных ситуаций.

"Убедитесь в правильном написании наименования турфирмы и адреса ее местонахождения, проверьте наличие печати организации. Если вам предлагают подписать документ, состоящий всего из одного листка, откажитесь. Полноценный договор должен содержать около 10 страниц с описанием всех условий", — советует юрист.

Как сообщает издание "КП-Тюмень", важно также внимательно изучить чек: турагентство обязано использовать онлайн-кассу и предоставить напечатанную квитанцию об оплате. Перед покупкой полезным будет изучить отзывы о турагентстве в социальных сетях и на форумах.

Эксперт также предупреждает о "горячих" путевках. Часто это маркетинговый ход, когда турагенты распродают уже выкупленные направления по сниженным ценам в последний момент. "Не верьте в "горячие" туры по экстремально низким ценам, если дата вылета не в ближайшие дни", — добавил Александр Гамов.