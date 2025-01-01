Более 176 миллиардов рублей потратили тюменцы на платные услуги в 2024 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

176 млрд 439 млн рублей потратили жители Тюменской области на платные услуги в 2024 году. За год оборот вырос на 6,5%. Расходы на каждого жителя превышают 9,9 тысячи рублей.

В ноябре оборот составил 16 млрд 738,3 млн рублей. Пока это второй результат за год после июля, когда общий чек достиг 16 млрд 814,1 млн рублей. Самым скромным по тратам был январь — 14 млрд 688,4 млн рублей. С февраля по май и в сентябре оборот превышал 15 млрд рублей.

Как сообщает "Вслух.ру", за год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 42,8%. На втором месте оказались телекоммуникационные услуги, которые выросли в цене на 16,6%. На третьем — услуги образования (12,8%).

Согласно официальным данным, медицинские услуги прибавили в стоимости 11,1%, организаций культуры — 9,1%, жилищно-коммунальные (включая аренду квартир) — 8,3%, правовые — 8,2%. Меньше всего подорожали услуги пассажирского транспорта (на 7,5%) и бытовые (6,7%).