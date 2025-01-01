Семейный МФЦ откроют в Уватском районе

| Фото: t.me/VI_Elizarov | Фото: t.me/VI_Elizarov

Семейный МФЦ откроют в Уватском районе в первом квартале 2025 года. Уже проведены реконструкционные работы, частичная замена покрытия пола, установлены новые перегородки, входная группа, сейчас ведется внутренняя отделка, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Это будет пространство, с детской зоной с игровыми и развивающими элементами, кабинетами для индивидуальных консультаций с психологом и групповых мероприятий, где каждый житель района, каждая семья, в том числе семьи участников специальной военной операции, смогут получить комплексную помощь, социальные услуги и поддержку. Здание уже подключено к сетям водо- и теплоснабжения", - сказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями увеличились риски возникновения аварий и инцидентов, связанных с нарушением работы ЖКХ, объектов энергетики и связи, систем жизнеобеспечения населения.

"Чтобы минимизировать риски, летом мы укладывали трубы на большую глубину, ниже температуры промерзания. И такая работа даёт эффект. Но в связи с неблагоприятными погодными условиями на этой неделе все наши ремонтные бригады, можно сказать, в полной готовности. А пока решаем текущие вопросы, чтобы все котельные с запасом были снабжены топливом, а подача воды и тепла шла бесперебойно", - добавил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.