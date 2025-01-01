Тюменская молодежь присоединится к юбилейному сезону проекта "Твой ход"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация пятого сезона проекта "Твой ход" состоялась в Штабе общественной поддержки Тюменской области в День российского студенчества, 25 января.

Проект “Твой ход” входит в президентскую платформу “Россия – страна возможностей”. Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, правительство региона уже не первый год продлевает партнерское соглашение с данной платформой и со всеми проектами, которые реализуются под эгидой этой платформы.

""Твой ход" в этой копилке значительно отличается от многих своей массовостью, энергетикой. Каждому из вас проект дает возможность найти себя, попробовать силы, обрести уверенность. За год 20 тысяч студентов из 92 тысяч обучающихся в техникумах и вузах нашего региона приняли участие в онлайн и оффлайн мероприятиях проекта”, – сказал он, обращаясь к собравшимся.

Четвертый сезон проекта полностью проходил на площадке Штаба общественной поддержки. Ребята знакомились здесь, занимались социальным проектированием, оттачивали навыки.

“В прошлом году на площадке студенты-юристы Тюменского государственного университета занимались разработкой федерального законопроекта по патриотическому воспитанию. Было невероятно слышать от молодых ребят очень серьезные, содержательные вещи. Сюда приходят такие студенты со своими проектами. На прошлой неделе наш штаб выиграл два гранта на общую сумму в два миллиона рублей. Обязательно реализуем еще множество инициатив. Проходите к нам, жду вас не только в рамках проекта “Твой ход”", – поделилась со студентами председатель комиссии по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель Штаба общественной поддержки Ольга Швецова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сейчас в тюменскую команду проекта "Твой ход" приглашают активных ребят, в том числе и учащихся 11 класса. Главное – готовность стать частью молодежной политики страны, развиваться в сфере медиа, организации мероприятий и дебатов.

О новшествах пятого сезона рассказала региональный координатор "Твой ход" в Тюменской области Ольга Глухова. Проект давно уже стал большим сообществом инициативной молодежи. Сообщество – это не просто объединенная группа людей, а драйвер развития нашей страны, убеждена она.

В новом сезоне появляется пять конкурсных треков: “Делаю”, “Определяю”, “Открываю”, “Объединяю”, “Вдохновляю”. Предусмотрены призы. Например, в конкурсном треке “Делаю” можно выиграть один млн рублей президентской премии. Здесь выберут сразу сто победителей. Участие во всех треках кроме “Делаю” смогут принять и студенты из системы СПО. Откроются и региональные спецпроекты “Твой ход x Импровизация”, “Твой ход x Дебаттл”. Также будет организована масштабная образовательная программа “Жить и создавать в России”.

Отметим, на платформе “Твой ход” зарегистрировано более двух миллионов молодых людей. По России создано свыше 70 региональных команд проекта. Тюменская область занимает лидирующие позиции, входит в топ-35 самых активных региональных команд. Активисты проводят различные события, в том числе и масштабные, рассказывают о возможностях проекта. За 2024 год было организовано более 60 мероприятий, в которых поучаствовали 10 тысяч студентов.

С подробностями проекта можно ознакомиться в сообществе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова