  • 27 января 202527.01.2025понедельник
  • USD98,2636
    EUR103,1870
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Материнский капитал на строительство ИЖС включат в механизм эскроу-счетов

Общество, 15:21 27 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Материнский капитал на строительство ИЖС включат в механизм эскроу-счетов. Решение принято на заседании правительства РФ.

Кабмин реализует комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан. Одной из наиболее востребованных мер является материнский капитал: его можно направлять в том числе на приобретение жилья или реконструкцию собственного дома. Такой мерой воспользовались уже более 9,5 млн семей.

Принят закон, по которому с марта 2025 года индивидуальное жилищное строительство будет включено в систему эскроу-счетов. Правительством принято решение распространить действие этого механизма и на возведение частных домов с привлечением маткапитала, что позволит защитить средства людей, поскольку оплату застройщик получит после завершения всех предусмотренных работ.

"Это еще одна очень важная гарантия для семей при создании планов на будущее", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ИЖС , материнский капитал , Правительство РФ , эскроу

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 27.01.2025205 тыс. 416 тюменским пациентам помогли медики скорой за год
17:11 27.01.2025Школьникам Тюменского района в день снятия блокады рассказали о героях и героизме
17:00 27.01.2025Десять ледовых переправ обустроено в Тюменской области
16:51 27.01.2025Светлана Панкратова назначена заместителем председателя Уральского банка Сбербанка