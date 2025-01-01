Материнский капитал на строительство ИЖС включат в механизм эскроу-счетов
Материнский капитал на строительство ИЖС включат в механизм эскроу-счетов. Решение принято на заседании правительства РФ.
Кабмин реализует комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан. Одной из наиболее востребованных мер является материнский капитал: его можно направлять в том числе на приобретение жилья или реконструкцию собственного дома. Такой мерой воспользовались уже более 9,5 млн семей.
Принят закон, по которому с марта 2025 года индивидуальное жилищное строительство будет включено в систему эскроу-счетов. Правительством принято решение распространить действие этого механизма и на возведение частных домов с привлечением маткапитала, что позволит защитить средства людей, поскольку оплату застройщик получит после завершения всех предусмотренных работ.
"Это еще одна очень важная гарантия для семей при создании планов на будущее", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.