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Школьникам Тюменского района в день снятия блокады рассказали о героях и героизме

Общество, 17:11 27 января 2025

ТГ-канал Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой

О героях и героизме рассказала девятиклассникам Мальковской школы Тюменского района глава муниципалитета Ольга Зимина на встрече в День воинской славы России 27 января. Именно в эту дату 81 год назад была полностью снята блокада Ленинграда. "Разговор о важном" посвятили Году защитника Отечества.

Глава района объяснила ребятам, почему он посвящен защитникам Родины. Рассказала, что год 80-летия Победы – это дань памяти героям Великой Отечественной войны – бойцам и труженикам тыла. Среди них – родные и близкие мальковских мальчишек и девчонок.

ТГ-канал Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой

Во-вторых, это внимание ко всем соотечественникам, кто выполнял свой воинский долг в локальных вооруженных конфликтах и контртеррористических операциях прошедших лет, направленных на защиту интересов России и ее граждан.

"И, конечно, самое пристальное внимание обращено сейчас к участникам специальной военной операции – героям наших дней", - подчеркнула Ольга Зимина.

Она призвала старшеклассников вдумчиво и критически относиться к массиву поступающей информации. Опираться только на первоисточники – свидетельства настоящих участников событий.

"Разговоры о важном" давно стали необходимым элементом воспитательного процесса в школах", - подытожила руководитель.

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# Год героев , патриотическое воспитание , школьники

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