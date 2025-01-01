Автобусные маршруты запустят в районах Тюмени с активной застройкой

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Открытие новых автобусных маршрутов, охватывающих районы с активной застройкой и высокой потребностью в общественном транспорте, запланировано в Тюмени.

Среди них ЖК "Ново-Патрушево" — ТЦ "Сити Молл"; ул. Т. Чаркова — Центральный рынок; ул. Восточная — ул. Высотная; ЖК "Гранд Квартал" — пос. ММС; ул. Созидателей — магазин "Океан".

На этих направлениях планируется задействовать более 40 автобусов большого класса.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев. Он обсудил развитие городского общественного транспорта на заседании штаба.

“Несколько месяцев назад на ряде маршрутов были скорректированы графики движения, а на наиболее востребованные направления добавлены дополнительные автобусы”, – написал мэр в своем Telegram-канале.

Отметим, на городских линиях Тюмени работает 225 новых автобусов. В результате средний возраст транспортных средств не превышает шести лет, а на основном транспортном предприятии города – АО "ТПАТП № 1" он составляет 3,6 года. Есть динамика и по количеству водителей: на работу дополнительно трудоустроено 77 человек.

По словам Максима Афанасьева, во время актировки имели место единичные случаи невыхода автобусов на линию. Но, если сравнить статистику с показателями 2023–2024 годов, улучшение ситуации значительное. В стабилизации работы важную роль сыграли новые автобусы, закупленные в 2024 году.

Пассажиры заблаговременно были проинформированы о возможных сбоях в работе общественного транспорта.

В январе АО "ТПАТП №1", основываясь на анализе обращений жителей Тюмени, увеличило количество транспортных средств на маршрутах.

Дополнительно было выпущено 11 автобусов на маршруты №№ 1к, 2, 8, 16, 17, 22, 25, 30, 54, 55, 70. Это автобусы большого и особо большого класса, что позволило существенно увеличить вместимость пассажиров. Работа в этом направлении будет продолжена.

Другие перевозчики добавили по два автобуса на маршрутах №№ 21, 37, 79.

С коллегами мэр детально обсудил план развития городского общественного транспорта до конца 2025 года.