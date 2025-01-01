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Открытие Года героев состоялось в тюменском отделении “Движения первых”

Общество, 19:58 27 января 2025

региональное отделение "Движения первых" | Фото: региональное отделение "Движения первых"

Открытие Года героев состоялось в тюменском отделении “Движения первых”, сообщает информационный центр правительства региона.

Событие прошло в ресурсном центре воспитания Тюменской области. Коллективы первичных отделений “Движения первых” города представили патриотические творческие номера.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны СВО Валентин Кучеренко, Вадим Юферев, Демьян Пономарев, Вячеслав Валеев, Сергей Зингер, Игорь Молчанов.

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# Год героев , Движение первых

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