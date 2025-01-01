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Тюменским старшеклассникам расскажут о профессиях в сфере культуры

Общество, 17:10 28 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая в новом году встреча проекта "Делюсь призванием" пройдет в детской библиотеке имени Константина Лагунова 29 января. Подросткам расскажут о профессиях сферы культуры, сообщает ТОНБ.

Будущие абитуриенты увидятся с тюменцами, которые работают в культурных центрах. О своём профессиональном пути ребятам расскажут директор Центра русской культуры Татьяна Ухман, культорганизатор Центра татарской культуры Ринат Гарифуллин, менеджер проектов Центра культуры и творчества "Тюмень" Артём Ульянов.

Школьники узнают кто является главным генератором творческих идей в областной столице, от кого зависит успех и популярность культурного события, как руководить коллективом, в котором априори все лидеры, какую роль в деятельности культурных учреждений играют волонтеры культуры.

Начало мероприятия в 13 часов. Вход свободный. Уточнить интересующую информацию можно по телефону: +7 (3452) 358-595.

Напомним, встречи в формате диалога "Делюсь призванием" проходят каждый месяц с перерывом на летние каникулы. У старшеклассников есть уникальный шанс узнать о профессиях от первого лица и получить ответы на вопросы. До конца учебного года тюменские школьники встретятся с представителями модельного бизнеса, экспертами сферы кино, специалистами которые помогают животным, а также с профессиональными гурманами: чайным сомелье, шоколатье, бариста.

Возрастное ограничение: 12+

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# культура , старшеклассники , школьники

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