Тюменцы создали систему управления добычи лития из пластовой воды

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Систему управления добычи лития из пластовой воды разработали в ООО "Тюмень Прибор" для нефтегазодобывающей компании страны. Она успешно прошла тестовое испытание.

"Мы выполнили НИОКР. Полностью создали систему управления, шкаф, программное обеспечение. Наши специалисты выезжали на месторождение на запуск системы в конце 2024 года. Проект будет продолжен. При этом это была часть большой установки. Тенденция по добыче лития из пластовой воды видна, она актуальна", - подчеркнул технический директор ООО "Тюмень Прибор" Марсель Валеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники тюменской компании впервые выполняли такой заказ. Над алгоритмом работали научные сотрудники и технологи. Они прошли пусть от интерфейса, принципов работы, до нюансов подключения и управления исполнительным механизмом на объекте.

"Мы надеемся, что наши трудозатраты окупятся, и это будет не последним заказом. Это большая инвестиция в развитие наших компетенций", - считает Марсель.

Руководство ООО "Тюмень Прибор" в 2025 году намерено уделить большое внимание производству датчиков давления с улучшенными техническими характеристиками и поверкой в пять лет. Сейчас они проходят поверку в Тюменском центре стандартизации и метрологии. Производство в промышленных объемах начнется весной.

"У нас амбициозные планы по реализации большого бюджета на этот год. Планируем наращивать производство наших традиционных изделий – шкафов. Расширим проектную деятельность, у нас есть свой департамент инжиниринга. Планы большие", - сказал Марсель Валеев.

Специалисты компании "Тюмень Прибор" отличаются высокими компетенциями в системах автоматизации, расширяют навыки реинжиниринга, импортозамещения.

Анжела Лебедева