Неравнодушные горожане могут внести вклад в проект "Тюмень для Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внести свой вклад в проект "Тюмень для Победы" призвал горожан глава Тюмени Максим Афанасьев. На деловой встрече с профессиональным сообществом рестораторов и отельеров он напомнил, что 2025 год объявлен президентом РФ Годом защитника Отечества, в Тюменской области – еще и Годом Героев.

"Мы должны уделить максимальное внимание нашим защитникам и их семьям", - подчеркнул Афанасьев.

Проект "Тюмень для Победы" был запущен для направления средств на поддержку тех, кто отстаивает интересы Родины. Основным инструментом проекта стал благотворительный счет "Победа", который открыт городским советом ветеранов в 2000 году. Ранее на этот счёт к 9 мая ежегодно собирались пожертвования для помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Для реализации проекта "Тюмень для Победы" в Тюмени разработали узнаваемый бренд. На всех городских мероприятиях устанавливаются баннеры с QR-кодом, по которому можно совершить платёж, сообщает пресс-служба городской администрации.