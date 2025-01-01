Более 170 экспертов из регионов страны соберутся на форуме охраны труда в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зимний форум охраны труда состоится в Тюмени 27 и 28 февраля. Ожидается более 170 представителей из субъектов Уральского федерального округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ведущие эксперты России в области охраны труда и культуры безопасности поделятся знаниями, авторскими методиками и документами с руководителями предприятий и специалистами по охране труда. Особое внимание уделят важным изменениям в охране труда в 2025 году, адаптации к новым правилам выдачи СИЗ, подготовке к проверке ГИТ и улучшению системы управления охраной труда.

Подробная информация, а также регистрация представлена по ссылке, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Возрастное ограничение: 18+