Дорожные службы Тюмени работают в усиленном режиме

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Дорожные службы Тюмени работают в усиленном режиме. Более 600 единиц техники задействовано в расчистке улиц.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

Он провел оперативное совещание, где были рассмотрены графики работ. Поручил привлечь дополнительно самосвалы для оперативности вывоза снежных масс.

“За сутки в Тюмени выпало четыре миллиметра осадков. Синоптики прогнозируют, что снег будет продолжаться с разной интенсивностью до понедельника. Завтра в планах подрядчиков привлечь более 40 единиц техники (самосвалов) для вывоза снега на полигоны. Принятые меры позволят нам вывозить до 50 тысяч кубометров снега в сутки”, – сообщил глава Тюмени.

Усиленный режим работы сохранится и в выходные дни.

Особое внимание уделяется работе управляющих компаний, ответственных за уборку придомовых территорий. Департаменту городского хозяйства поручено провести работу с теми компаниями, на которые поступает наибольшее количество жалоб.

“Контроль ситуации с уборкой снега я оставляю за собой”, – заключил мэр.