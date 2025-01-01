Владимир Якушев предложил ускорить утверждение стандартов господдержки в сфере занятости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев предложил ускорить утверждение стандартов господдержки в сфере занятости. Перспективы развития рынка труда и сферы занятости населения стали главкой темой обсуждения в Софеде.

В конце 2023 года принят новый закон о занятости, содержащий ряд новаций. В том числе он обязывает центры занятости формировать индивидуальные цифровые профили соискателей, которые помогут с подбором вакансий. При этом стандарты, регулирующие предоставление господдержки при поиске работы и сегодня не утверждены в полном объеме.

"Всего предполагается 16 мер государственной поддержки. К сегодняшнему дню принято только пять стандартов, которые их регламентируют. Когда будут приняты остальные 11? Это вносит серьезный диссонанс в работу центров занятости", — уточнил Владимир Якушев.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил, что в ближайшее время эта работа будет завершена.

"Сейчас все документы разработаны и находятся в завершающей стадии регистрации в Минюсте", — отметил глава Минтруда.

Одной из главных тем "Правительственного часа" стала занятость участников СВО. Министр труда и социальной защиты рассказал о внедрении программы субсидирования найма. Компании, которые привлекают ветеранов специальной военной операции, ополченцев и многодетных родителей могут получить от государства почти 100 тыс. рублей. Также с 2025 года вводится субсидирование оборудования рабочего места для ветеранов СВО с инвалидностью.

Сенаторы отметили сложности при трудоустройстве женщин с детьми. Доля безработных в этой группе на треть больше, чем в среднем по стране.

"Молодые мамы имеют возможность бесплатно повысить квалификацию через программы обучения по дефицитным профессиям. Кроме того, мы предоставляем возможность частичной занятости, совмещенной с уходом за ребенком. В том числе за детьми с инвалидностью. На базе центров занятости также работает женское движение "Единая Россия" и женские клубы, которые позволяют делиться практиками и опытом формирования карьеры в этих сообществах", — рассказал Антон Котяков.