Тюменские поисковики познакомят школьников со вкладом земляков в Великую Победу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодная акция "Нам доверена память" стартует в Тюмени 1 февраля. Два месяца в общеобразовательных школах города областной поисковый центр будет проводить цикл просветительских мероприятий о Великой Отечественной войне.

Поисковики посетят восемь учреждений, где организуют работу различных площадок. Запланирована презентация обновленного школьного уголка боевой славы, игра-дискуссия "Великая Отечественная война в вопросах ответах", интерактивный урок "Тюмень - город трудовой доблести", экспозиция о трагедии мирного населения СССР "Без срока давности". Также пройдет мастер-класс для оказания помощи фронту.

Побывав на каждом этапе мероприятия, школьники смогут не только лучше узнать историю Великой Отечественной войны и познакомиться с поисковым движением. Ребята узнают о вкладе земляков в Великую Победу и поучаствуют в изготовлении сухого душа и окопных свечей на нужды участников специальной военной операции.

Кроме того, в марте на территории юга Тюменской области пройдет агитационный пробег "Дорогами памяти - дорогами мира". Участники регионального отделения "Поискового движения России" познакомят со своей деятельностью учащихся из разных муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.