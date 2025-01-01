29 уроков по финграмотности проведут для школьников Тюменской области эксперты ЦБ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

29 уроков по финансовой грамотности проведут эксперты Банка России для школьников и студентов Тюменской области, Югры и Ямала. Занятия стартовали 30 января.

Дети научатся планировать личный и семейный бюджет, делать сбережения, узнают, как составить бизнес-план и принципы кредитования, основы безопасности, сообщает региональное отделение регулятора.

"В последнее время мошенники все чаще вовлекают молодых людей в преступные схемы по выводу и обналичиванию денег через банковские карты и счета. Подростки, как правило, не осознают последствий своих действий, не понимают, что могут понести уголовную ответственность, став соучастниками преступления. На онлайн-уроках ребятам расскажут, какие уловки используют аферисты, чтобы втянуть их в дропперство, и как защитить себя", – рассказала заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Лекторами на уроках выступят также преподаватели вузов и эксперты рынка. В прямом эфире они поделятся финансовыми лайфхаками и ответят на вопросы.

Подключиться к онлайн-урокам можно вместе с классом или индивидуально. Весенняя сессия продлится до 18 апреля. Более подробно на сайте проекта.

Отметим, что школы Тюменской области участвуют в таких вебинарах уже семь лет. В 2024 г. на юге региона, Ямала и в Югре в мероприятиях участвовали 178 школ и 30 профессиональных учебных заведений, занятия собрали более 43 тыс. просмотров.