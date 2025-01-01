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Тюменцы могут бесплатно пройти биоимпедансометрию в "Палатке здоровья"

Общество, 09:18 31 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатные обследования в "Палатке здоровья" могут пройти жители Тюмени 4 февраля. Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака, состоится на третьем этаже ТРЦ "Арсиб Тауэр" (ул. Мельникайте, 116/1), сообщает инфоцентр регионального правительства.

Желающие смогут пройти биоимпедансометрию, УЗИ щитовидной железы, сделать анонимный экспресс-тест на ВИЧ, измерить артериальное давление, пройти осмотр и консультацию маммолога-онколога, дерматолога-онколога, задать вопросы нутрициологу.

На площадке будут работать сотрудники областной станции переливания крови, которые расскажут, как подготовиться к процедуре донорства и где можно сдать кровь. Гостей акции ждут кислородные коктейли и викторина с призами.

Мероприятие состоится с 10 до 14 часов. Возрастное ограничение: 6+

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# палатка здоровья

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