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14-летний подросток спровоцировал ДТП в Винзилях 

Происшествия, 14:14 30 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль ВАЗ и школьный автобус КАВЗ столкнулись на пересечении ул. Октябрьской и пер. Кировского в п. Винзили Тюменского района 29 января. Предварительно, 14-летний водитель на легковой машине не пропустил на перекрестке автобус, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В автобусе ехали 10 детей, все они были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Управлял автобусом 59-летний водитель. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. На место ДТП вызвали родителей подростка. По словам мамы, они не знали, что сын сам купил автомобиль за 80 тысяч рублей.

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В связи с происшествием госавтоинспекторы проведут в регионе дополнительные мероприятия с подростками в старших классах школ, ссузах и вузах.

"Сотрудники Госавтоинспекции проводят большую работу по отстранению от участия в дорожном движении водителей, не имеющих права управления транспортом. В 2024 году в регионе задержали 1 тыс. 335 водителей-подростков, не имеющих водительских удостоверений, каждый пятый из них - в возрасте от 10 до 15 лет", - сказал Андрей Миллер.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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