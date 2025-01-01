В Тюменской области озеленят 411,1 га пустующих участков в лесах за год

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

На 411,1 га пустующих площадей высадят саженцы хвойных деревьев в лесах Тюменской области. Площадь восстановления утраченных лесных насаждений в 2025 году составит 1 тыс. 186 га, сообщает департамент лесного комплекса.

Для искусственного лесовосстановления специалисты будут использовать хвойные сеянцы с открытой корневой системой, которые выращены в лесных питомниках, и с закрытой. Вторые разводят в теплицах.

По новым требованиям не менее 30 % искусственных насаждений должны быть выращены из сеянцев с закрытой корневой системой, что обусловлено их высокой приживаемостью. В Тюменской области эта доля составит 30,2 %.

Отметим, что данные мероприятия выполнят работники Тюменской авиабазы по государственному заданию.