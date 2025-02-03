Штабные киберучения проведут для IT-специалистов на конференции в Тюмени
Штабные киберучения проведут для IT-специалистов на конференции по информационной безопасности "Код ИБ" в Тюмени 27 февраля. Также участники смогут разобрать успешные кейсы, обсудить с регуляторами отрасли интересующие вопросы, - сообщает региональный департамент информатизации.
Откроется деловое событие в 10 часов вводной дискуссией о киберугрозах, утечках данных и импортозамещении.
На мероприятии ждут руководителей и специалистов по информационным технологиям и информационной безопасности предприятий среднего и крупного бизнеса, а также госструктур.
Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться.
Конференция пройдет в Бизнес-центре Петр Столыпин (ул. 50 лет Октября, 8Б).
Мероприятие организует команда проекта "Код ИБ" при поддержке департамента информатизации Тюменской области.
Возрастное ограничение 18+.