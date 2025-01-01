В Исетском районе 16 молодых семей получат сертификаты на улучшение жилищных условий
Общество, 14:26 31 января 2025
| Фото: администрация Исетского района
16 молодых семей получат сертификаты на улучшение жилищных условий в Исетском районе. На эти цели направят 10,6 млн рублей, сообщает администрация муниципального образования.
Первые шесть семей, пять из которых – многодетные, уже получили сертификаты. Вручение состоялось в районной администрации.
"Помощь государства позволит им улучшить свои жилищные условия и создать комфортную атмосферу для воспитания детей. Большинство семей решили направить средства на строительство дома, а также погасить основной долг и проценты по ранее оформленным ипотекам", - уточняется в сообщении.