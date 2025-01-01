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В Исетском районе 16 молодых семей получат сертификаты на улучшение жилищных условий

Общество, 14:26 31 января 2025

администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

16 молодых семей получат сертификаты на улучшение жилищных условий в Исетском районе. На эти цели направят 10,6 млн рублей, сообщает администрация муниципального образования.

Первые шесть семей, пять из которых – многодетные, уже получили сертификаты. Вручение состоялось в районной администрации.

"Помощь государства позволит им улучшить свои жилищные условия и создать комфортную атмосферу для воспитания детей. Большинство семей решили направить средства на строительство дома, а также погасить основной долг и проценты по ранее оформленным ипотекам", - уточняется в сообщении.

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# господдержка , жилье для молодых семей , Исетский район

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