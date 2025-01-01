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Тюменские спортсмены поборются за медали региональных соревнований по альпинизму

Спорт, 19:49 31 января 2025

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Чемпионат и первенство Тюменской области по альпинизму пройдет в Центре туризма и экологии 2 февраля. Участники посоревнуются в дисциплинах ледолазание-трудность и ледолазание-скорость, сообщает ДТиС "Пионер".

В индивидуальном лазании на скорость спортсмены попытаются как можно быстрее преодолеть семнадцатиметровую ледяную "стену". У каждого будет три попытки, из которых засчитают лучший результат. В категории "трудность" необходимо пройти нескольких сложных трасс с верхней страховкой на время – за три минуты.

Старт соревнований запланирован на 9 часов. За победу в первенстве поборются участники 2015-2013 и 2012-2010 гг. рождения. С 14 часов 30 минут начнутся состязания на трудность и скорость для участников чемпионата и первенства 2009-2007 гг. рождения.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+

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# альпинизм , соревнования

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