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Тюменцев приглашают отметить День науки в областную библиотеку

Общество, 09:37 03 февраля 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тематический цикл "Гостиная Менделеева" стартует в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева в Тюмени. Первая встреча пройдет 5 февраля и будет приурочена ко Дню науки и дню рождения Дмитрия Менделеева, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Гостям расскажут, сколько всего научных работ в течение жизни он опубликовал, правда ли, что Менделеев увидел таблицу химических элементов во сне, какой научный труд ученого удостоился Демидовской премии, как Менделеев открыл для России бездымный порох и почему сибиряк так и не получил Нобелевскую премию.

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Встречи будут проходить каждую первую среду месяца. Следующая состоится 5 марта и будет посвящена самой персоне Менделеева, а также любовным переживаниям и семейным историям ученого.

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# библиотека имени Менделеева , Дмитрий Менделеев

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