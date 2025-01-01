Женщина в Тюмени больше года получала пособия на несуществующего ребенка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину, обвиняемую в мошенничестве при получении социальных выплат на сумму более 700 тыс. рублей будут судить в Тюмени, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая при пособничестве знакомого получила фиктивную справку о рождении у нее ребенка в Перми вне медучреждения.

На основании этой справки женщина оформила фиктивное свидетельство о рождении у неё дочери и обратилась в Фонд пенсионного страхования и департамент соцразвития за выплатой пособий. Пособия были назначены, и с марта 2020 года по июнь 2023 года она незаконно получила выплаты на более 700 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени. Дело в отношении сообщника обвиняемой прекращено в связи с его смертью.