Жители Москвы, Свердловской и Челябинской областей присматривают в Тюмени квартиры под аренду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Москвы, Свердловской и Челябинской областей активно интересуются арендой жилья в Тюмени. Такая тенденция, по оценкам экспертов Яндекс Аренды, объясняется высокой мобильностью населения и активным развитием регионов. В Тюмени, согласно аналитическим данным Яндекс Аренды, в 2024 г. возможность арендовать квартиру на долгосрочный период рассматривали не только местные жители (48,1%), но и жители соседней Свердловской области, и в частности Екатеринбурга (24,6%), а также челябинцы (5,1%) и москвичи (5%).

В других городах чаще всего возможность долгосрочной аренды рассматривали жители соседнего региона. Например, в Екатеринбурге съемное жилье присматривали арендаторы из Челябинской области (6%), в Красноярске — из Новосибирской области (13,4%), в Ростове-на-Дону — из Краснодарского края (6,4%), в Перми — из Свердловской области (16,3%), а в Волгограде — из Ростовской (8,2%).

По данным исследования сервиса, возможность переезда в другой город часто рассматривают из-за карьерных возможностей в другом регионе (45,2%). Также опрошенные отмечали, что в других городах их привлекает местная культура и досуг (44,2%), особенности и традиции региона (30,8%). Каждый пятый респондент готов переехать в другой город, чтобы быть ближе к родителям, родственникам, любимому человеку или друзьям.

Рост мобильности населения, по словам руководителя сервиса Яндекс Аренда Романа Жукова, один из трендов последних нескольких лет. "Этому способствует развитие регионов с точки зрения жилищного строительства, увеличения транспортной доступности, расширения инфраструктуры. Крупные города привлекают возможностью получить качественное среднее специальное или высшее образование, найти работу и развиваться в карьерном плане. Часто в мегаполисах представлены филиалы крупных федеральных компаний, что упрощает переезд тем, кто не ищет новую работу, а хочет просто сменить обстановку и продолжить развиваться на прежнем рабочем месте", - пояснил Роман Жуков.

