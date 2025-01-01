По факту исчезновения девочки-подростка в Тюменской области возбуждено уголовное дело

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (скриншот) | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (скриншот)

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки, сообщает СУ СК РФ по региону.

30 января в с. Княжево несовершеннолетнюю девочку увезли в неизвестном направлении на тёмном автомобиле Kia Rio с государственным номером, где есть цифры 290.

В автомобиле находились двое неустановленных лиц, водитель и пассажир. В настоящее время о местонахождении ребенка информации не имеется.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить об этом по телефону 8-904-491-43-25, конфиденциальность гарантируется.

Видео: СУ СК РФ по Тюменской области (оперативное видео)