  • 31 января 202531.01.2025пятница
  • USD98,0062
    EUR102,7782
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-восточный

Две женщины с ребенком пострадали в ДТП на трассе Курган – Тюмень

Происшествия, 16:53 31 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две женщины и 7-летний ребенок пострадали в ДТП на 186 км автодороги Курган-Тюмень 30 января. Здесь столкнулись автомобили Datsun и Lexus, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 26-летний водитель Lexus двигался из Тюмени в село Червишево. Подъезжая к пешеходному переходу он сбавил скорость, автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии пострадали 25-летняя женщина и семилетний ребенок, которые ехали в автомобиле Datsun. Ребенок ехал на переднем пассажирском сиденье, но не был пристегнут ремнем безопасности. Также пострадала 78-летняя пассажирка автомобиля Lexus.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать скоростной режим с учетом дорожных условий и состояния проезжей части.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 31.01.2025В Тюменской области курьера телефонных мошенников отправили в колонию на восемь лет
17:43 31.01.2025Женщина в Тюмени больше года получала пособия на несуществующего ребенка
16:53 31.01.2025Две женщины с ребенком пострадали в ДТП на трассе Курган – Тюмень
16:38 31.01.2025Тюменская прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту исчезновения девочки