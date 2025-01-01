Две женщины с ребенком пострадали в ДТП на трассе Курган – Тюмень

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две женщины и 7-летний ребенок пострадали в ДТП на 186 км автодороги Курган-Тюмень 30 января. Здесь столкнулись автомобили Datsun и Lexus, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 26-летний водитель Lexus двигался из Тюмени в село Червишево. Подъезжая к пешеходному переходу он сбавил скорость, автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии пострадали 25-летняя женщина и семилетний ребенок, которые ехали в автомобиле Datsun. Ребенок ехал на переднем пассажирском сиденье, но не был пристегнут ремнем безопасности. Также пострадала 78-летняя пассажирка автомобиля Lexus.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать скоростной режим с учетом дорожных условий и состояния проезжей части.