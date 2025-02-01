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Врачи из Нижней Тавды спасли от смерти заядлого курильщика

Общество, 08:59 01 февраля 2025

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

50-летий житель Нижней Тавды села, страдающий хронической болезнью легких, поступил в областную больницу №15 в критическом состоянии, без сознания.

У мужчины, который выкуривал до 60 сигарет в сутки, обнаружили так называемое "немое" легкое - когда часть лёгочной ткани не участвует в процессе дыхания. Пациента сразу доставили в отделение реанимации, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На фоне интенсивной терапии через 15 минут у пациента была зафиксирована остановка сердца. К счастью, через 10 минут сердечно-легочной реанимации врач Флера Фатыхова смогла вернуть больного к жизни, но прогноз был крайне неблагоприятным. Из-за тяжелой гипоксии существовала угроза инвалидизации.

"Чтобы оценить неврологическое состояние пациента, я начала отменять седативные препараты через 24 часа и увидела положительную реакцию, - Флера Фатыхова. - Поскольку часть легкого по-прежнему не работала и пациент не мог дышать самостоятельно, установили трахеостому".

Больше недели шла борьба за жизнь пациента. На десятые сутки состояние пациента удалось стабилизировать, и его транспортировали в Тюмень, где он лечился еще 16 дней. Затем он вернулся в больницу Нижней Тавды, но уже в терапевтическое отделение.

По словам медиков, остановка сердца не вызвала никаких неврологических последствий, однако дыхательная недостаточность у пациента сохранилась. Сегодня он наблюдается у участкового терапевта и продолжает лечение, сообщает пресс-служба ОБ №15.

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