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Более 30 новых видеокамер установили на трассах Тюменской области в 2024 году

Общество, 17:00 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 33 новых камер фотовидеофиксации установили на дорогах Тюменской области в 2024 году. Из них 30 - передвижные, они круглосуточно работают в антивандальных боксах, 3 - установили в автомобиль, время работы 12 часов в сутки.

На федеральных, региональных и муниципальных дорогах функционируют 237 комплексов фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

За два месяца 2025 года количество ДТП снизилось на более чем 17 %, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"Несмотря на показатели, которые мы достигли за 2024 год, есть над чем работать. Наша общая главная задача: сохранить человеческие жизни. Зависит это не только от органов исполнительной власти, органов внутренних дел, дорожных служб. Но и многое зависит от автолюбителей, от жителей региона. От их культуры, воспитания. Важно быть внимательными на дорогах", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

По данным начальника Госавтоинспекции Тюменской области Андрея Миллера, растет и показатель косвенных причин ДТП. Это непристегнутый ремень, управление авто без световых приборов, а также использование сотового телефона за рулем.

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# Главное управление строительства Тюменской области , камеры видеонаблюдения

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