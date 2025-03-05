В Тюмени завершили ремонт поврежденного из-за аварии газопровода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поврежденный газопровод отремонтировали в Тюмени, где из-за аварии была временно прекращена подача газа в 14 населенных пунктах, сообщила глава Тюменского района Ольга Зимина.

"Ремонт поврежденного газопровода завершен, идет заполнение сетей. В первую очередь подключать будут объекты соцсферы, котельные многоквартирных домов, затем остальных абонентов. Занятия в Переваловской и Московской школах пройдут сегодня в дистанционном режиме, в Успенской - очные занятия. В детских садах будут работать только дежурные группы - прогреть все помещения с утра не получится", - сказала она.

Сегодня газовые службы посетят всех абонентов для включения газового оборудования. Жителей просят предоставить доступ к своим котлам. Для оперативного включения привлекли дополнительные бригады из других районов области, уточнили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

В первую очередь подключать будут объекты соцсферы, котельные многоквартирных домов, затем остальных абонентов.