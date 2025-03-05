300 тхэквондистов собрал в Тюмени областной турнир
Более 300 спортсменов прияли участие в чемпионате и первенстве Тюменской области по тхэквондо ИТФ, сообщает региональный департамент по спорту.
Борцы соревновались в "формальном комплексе", "весовой категории", "специальной технике", "силовом разбивании", а также "командных дисциплинах".
Всего на турнире выступили представители пяти территорий юга Тюменской области. В конце этой недели наши ребята отправятся на сборы в Каменск-Уральск, готовиться к чемпионату и первенству России, которые стартуют 18 марта в Сочи.