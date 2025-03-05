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300 тхэквондистов собрал в Тюмени областной турнир

Спорт, 16:49 05 марта 2025

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Более 300 спортсменов прияли участие в чемпионате и первенстве Тюменской области по тхэквондо ИТФ, сообщает региональный департамент по спорту.

Борцы соревновались в "формальном комплексе", "весовой категории", "специальной технике", "силовом разбивании", а также "командных дисциплинах".

Всего на турнире выступили представители пяти территорий юга Тюменской области. В конце этой недели наши ребята отправятся на сборы в Каменск-Уральск, готовиться к чемпионату и первенству России, которые стартуют 18 марта в Сочи.

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# тхэквондо ИТФ

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