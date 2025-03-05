Шестеро человек пострадали в аварии в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шестеро человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии на 151-м км Шадринск – Ялуторовск в Исетском районе 5 февраля. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте массового ДТП.

Здесь столкнулись три автомобиля Suzuki, "Лада" и большегруз. По предварительным данным, 71-летний водитель Suzuki не выдержал безопасную дистанцию, автомобиль въехал в "Ладу". От удара отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. Большегруз отбросило в кювет.

Как сообщили в ГАИ, по предварительным данным, ранения получили двое пассажиров "Лады" – девочка 14-ти лет и четырехмесячный ребенок и его мама 25-ти лет. Также пострадал водитель иномарки, и двое мужчин из грузовика – водитель и пассажир, их возраст уточняется.

Движение на автодороге не ограничено.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее при выборе скорости движения и дистанции.