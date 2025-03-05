Для студенческих семей в Тюмени откроют комнату матери и ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комнату матери и ребенка откроют в ГАУ Северного Зауралья 7 марта. Ее оборудовали в седьмом корпусе университета на средства гранта всероссийского конкурса Министерства науки и высшего образования "Помоги маме учиться".

Университет получил финансирование в размере 670 тыс. рублей. На эти средства была закуплена мебель и игрушки, сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас здесь обучается 126 студенческих семей. Дети дошкольного возраста есть у преподавателей и сотрудников университета, поэтому место, где родители могут провести время со своими малышами, накормить их и занять играми, пока сами они учатся или работают, будет очень востребовано.