Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП в Исетском районе
Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП в Исетском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Напомним, столкновение грузового автомобиля с прицепом с двумя легковыми автомобилями произошло в Исетском районе на автодороге Шадринск – Ялуторовск 5 марта.
Помощь водителям и пассажирам оказывали сотрудники Управления МЧС России по Тюменской области и две бригады скорой медицинской помощи.
“Бригады скорой оперативно прибыли на место ДТП. Медики оказали первую помощь семерым пострадавшим и доставили их в медицинские учреждения", – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.