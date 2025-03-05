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Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП в Исетском районе

Происшествия, 17:03 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП в Исетском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, столкновение грузового автомобиля с прицепом с двумя легковыми автомобилями произошло в Исетском районе на автодороге Шадринск – Ялуторовск 5 марта.

Помощь водителям и пассажирам оказывали сотрудники Управления МЧС России по Тюменской области и две бригады скорой медицинской помощи.

“Бригады скорой оперативно прибыли на место ДТП. Медики оказали первую помощь семерым пострадавшим и доставили их в медицинские учреждения", – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

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# авария , ДТП

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