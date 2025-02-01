Тюменским абитуриентам начислят дополнительные баллы за значки ГТО
В 2025 году абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы Тюмени при наличии значков ГТО.
Государственный аграрный университет Северного Зауралья — 10 баллов за золотой, серебряный или бронзовый знак;
Тюменский государственный университет — 3 балла за золотой знак;
Тюменский индустриальный университет — 3 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак;
Тюменский государственный институт культуры — 3 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак;
ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова — 3 балла за золотой, если будет "отлично" на вступительном испытании по физподготовке;
Тюменский государственный медицинский университет — 2 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак.
Перечень подтверждающих документов, ограничения по срокам получения и возрастным категориям рекомендуется уточнять в приемных комиссиях вузов.
В 2024 году более 100 тысяч жителей Тюменской области выполняли испытания комплекса ГТО, сообщает "Вслух.ру".