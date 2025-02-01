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Тюменским абитуриентам начислят дополнительные баллы за значки ГТО

Общество, 18:48 01 февраля 2025

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

В 2025 году абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы Тюмени при наличии значков ГТО.

Государственный аграрный университет Северного Зауралья — 10 баллов за золотой, серебряный или бронзовый знак;

Тюменский государственный университет — 3 балла за золотой знак;

Тюменский индустриальный университет — 3 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак;

Тюменский государственный институт культуры — 3 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак;

ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова — 3 балла за золотой, если будет "отлично" на вступительном испытании по физподготовке;

Тюменский государственный медицинский университет — 2 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак.

Перечень подтверждающих документов, ограничения по срокам получения и возрастным категориям рекомендуется уточнять в приемных комиссиях вузов.

В 2024 году более 100 тысяч жителей Тюменской области выполняли испытания комплекса ГТО, сообщает "Вслух.ру".

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