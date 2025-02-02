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Госавтоинспекция Тюменской области включилась в реализацию нового нацпроекта

Общество, 15:46 02 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижение числа погибших в ДТП - одно из направлений нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В этой работе активно задействованы специалисты Госавтоинспекции Тюменской области.

"Мы должны выполнить задачу проекта - снижение смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза - к 2036 году, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - В Тюменской области остаются приоритетными задачи по снижению детской дорожной аварийности, противодействию пьяному вождению, обеспечению безопасности на федеральных трассах".

Профилактические акции систематически проходят на федеральных и региональных автодорогах, парковках большегрузного транспорта, АЗС совместно с представителями МЧС, дорожных организаций, медицинских работников, волонтеров с призывами "Встречная полоса опасна", "Сбавьте скорость", "Вас ждут дома!".

Также тюменские активисты проводят разъяснительную работу о необходимости использовать средства пассивной безопасности – ремни безопасности для всех пассажиров автомобилей, детские автокресла – для перевозки детей.

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# Госавтоинспекция , детская безопасность , дорожная безопасность , национальный проект Инфраструктура для жизни

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