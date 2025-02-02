Память героев Сталинградской битвы почтили в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Митинг, посвященный Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, прошел на Исторической площади в Тюмени 2 февраля. Горожане почтили память участников одного из крупнейших сражений времен Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей. 28 июля 1942 года вышел документ № 227, который остался в памяти народа как приказ "Ни шагу назад". Битва за город приняла отчаянный характер. Только за один день - 23 августа 1942 года - враг совершил более двух тысяч боевых вылетов, город был превращен в руины, погибли более 40 тыс. мирных жителей. Несмотря на все трудности, советский народ выстоял, смог одержать победу и переломить ход Великой Отечественной войны. 135 дней продолжалась жесточайшая битва за Мамаев курган. Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две немецко-фашистских, две румынских и одну итальянскую.

Битва победоносно закончилась 2 февраля 1943 года. Это сражение стало крупнейшим военно-политическим событием и окончательно развеяло миф о несокрушимости войск Германии.

Почтить память героев Сталинграда пришла тюменская молодежь: школьники и воспитанники детского морского центра "Алый парус", спортивной школы № 2, детско-юношеского центра "Град", центра эстетического воспитания "В доме Буркова".

Ребята из школы ведущих и вожатых, которая действует при центре развития творчества детей и юношества "Грант", пришли с портретами родных-участников Великой Отечественной войны.

"Мы занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Ставим музыкальные композиции на тему военных лет: про детей войны, блокадный Ленинград, Сталинградскую битву, героев локальных сражений. На каждое мероприятие у нас есть литературно-музыкальная композиция, которые мы показываем в школах города. К такому событию как День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве мы также не могли остаться неравнодушными", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" педагог дополнительного образования центра развития творчества детей и юношества "Грант" Елена Толмачева.

Сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов напомнил, что в обороне Сталинграда участвовали и наши земляки, многие погибли в бою.

"Сегодня здесь прошла акция "Бессмертный полк. Сталинградская битва". Наших земляков, тюменцев, полегло под Сталинградом — в Суровикино — очень много. Еще в 1941 году под Ишимом было начато формирование 229-й стрелковой дивизии. Сегодня увидел на митинге более двухсот школьников, представителей молодежи. Это говорит о многом. Тюменцы не забывают свою историю, героев битвы за Сталинград и другие даты Великой Отечественной войны. В руках дети держали фотографии земляков, которые обороняли город - и это очень мощно воспринимается", — заключил он.

Память тысяч погибших защитников сталинградской земли почтили минутой молчания, к мемориальному комплексу "Вечный огонь" возложили гвоздики и гирлянды из цветов. Мероприятие прошло в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Года защитника Отечества и Года героев в Тюменской области.

Инна Пахомова