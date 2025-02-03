Семь мусоровозов с функцией мойки контейнеров выйдут на линию в Тюменской области

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Семь современных мусоровозов, оснащенных функцией мойки контейнеров, пополнят парк Тюменского экологического объединения. Машины начнут работу весной, когда в регионе стартует сезон мойки контейнеров, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Мусоровозы с функцией мойки будут обрабатывать контейнеры по всей Тюменской области. В маршруты пяти автомобилей включены Тюмень, Тюменский, Ярковский, Нижнетавдинский, Ялуторовский районы. Еще по одной машине будут работать в Тобольске и Ишиме.

В 2024 году в населенных пунктах Тюменской области уже работали три аналогичных автомобиля. Особенность этой техники — не только мытье контейнеров на месте установки, но и возможность загрузки небольшого количества ТКО. За один рабочий цикл такая машина способна обслужить до 60 контейнеров. Время обработки каждого контейнера в среднем составляет от 3 до 5 минут.