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Семь мусоровозов с функцией мойки контейнеров выйдут на линию в Тюменской области

Общество, 14:35 03 февраля 2025

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Семь современных мусоровозов, оснащенных функцией мойки контейнеров, пополнят парк Тюменского экологического объединения. Машины начнут работу весной, когда в регионе стартует сезон мойки контейнеров, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Мусоровозы с функцией мойки будут обрабатывать контейнеры по всей Тюменской области. В маршруты пяти автомобилей включены Тюмень, Тюменский, Ярковский, Нижнетавдинский, Ялуторовский районы. Еще по одной машине будут работать в Тобольске и Ишиме.

В 2024 году в населенных пунктах Тюменской области уже работали три аналогичных автомобиля. Особенность этой техники — не только мытье контейнеров на месте установки, но и возможность загрузки небольшого количества ТКО. За один рабочий цикл такая машина способна обслужить до 60 контейнеров. Время обработки каждого контейнера в среднем составляет от 3 до 5 минут.

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