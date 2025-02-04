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Пять агропредприятий Тюменской области числятся в реестре семеноводческих хозяйств РФ

Экономика, 10:54 04 февраля 2025

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Пять аграрных предприятий Тюменской области числятся в реестре семеноводческих хозяйств России. Об этом сообщает региональный филиал Россельхозцентра.

Для включения в реестр необходимо получить сертификацию либо повторно ее пройти. В декабре 2024 г. специалисты филиала Россельхозцентра проверили компании "Русское поле" из Исетского района, сельскохозяйственный производственный кооператив "Емуртлинский" и агрофирму "КРиММ" Упоровского района.

"Первично их включили в реестр семеноводческих хозяйств в 2014 году. Через пять лет они прошли повторно процедуру сертификации, а в 2024 году по результатам проведенной работы региональной комиссии по сертификации в системе добровольной сертификации Россельхозцентра эти хозяйства вновь включили в реестр семеноводческих хозяйств РФ", - уточнили в филиале.

Комиссия оценила состояние материально-технической базы, помещений для хранения семян, уровень агротехники. За последние пять лет, хозяйства приобрели новые посевные комплексы, автопарк пополнили трактора, зерноуборочные комбайны, опрыскиватели и техника для обработки почвы.

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# АПК , Россельхозцентр , семеноводство

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