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Новую спортплощадку открыли во дворе по улице Ставропольской в Тюмени

Общество, 17:20 03 февраля 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Спортивную дворовую площадку на ул. Ставропольская, 13 открыли в Тюмени в выходные. С февраля здесь организована физкультурно-спортивная работа по месту жительства под руководством инструктора по спорту детско-юношеского центра "Старт".

В день открытия здесь состоялся турнир по мини-футболу, в котором приняли участие три команды, общее число участников составило 26 человек. Всех наградили медалями и грамотами.

В городском департаменте по спорту и молодежной политике отметили, что занятия по мини-футболу на снегу с инструктором по спорту здесь будут проходить по пятницам с 18 до 20, по субботам - с 10 до 12 часов.

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