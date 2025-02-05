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Ярмарка научно-популярной литературы пройдет в гимназии, где учился Дмитрий Менделеев

Общество, 08:14 05 февраля 2025

vk.com/knigi_v_gorode | Фото: vk.com/knigi_v_gorode

Ярмарка научно-популярной литературы для детей и взрослых пройдет в Малом здании бывшей Тобольской мужской гимназии, где учился Дмитрий Менделеев (ул. Розы Люксембург, 14) с 7 по 9 февраля. Гостей ждут с 10 до 19 часов.

Ярмарка организована в рамках Фестиваля идей. На ней встретятся лучшие издатели. Тоболяков ждут интересные книги и мастер-классы.

Подробней в группе фестиваля.

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# книги , Тобольск , фестиваль

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