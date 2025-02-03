Ветеран из Сладковского района получил медаль к 80-летию Победы

| Фото: ТГ-канал Александра Иванова | Фото: ТГ-канал Александра Иванова

Владимир Николаевич Самусев - последний оставшийся в живых участник событий Великой Отечественной войны на территории Сладковского района. По поручению президента РФ ветеран получил юбилейную медаль в честь 80-летия Победы. Награду ему передал глава района Александр Иванов.

На момент начала войны Владимиру Николаевичу исполнилось всего 14 лет. В 1944 году юношу призвали в ряды Красной Армии, однако вместо фронта его направили для обучения в Омскую авиационную школу пилотов. Пока ребята постигали азы летного дела, война закончилась.

После восьми лет службы Владимир Самусев вернулся домой и начал работать бондарем на местном маслозаводе. Сегодня ветеран проживает в поселке Маслянский с сыном и невесткой, чье заботливое отношение помогает ему сохранять силы и здоровье.

"Мы обязаны помнить каждого участника тех событий, выражая им глубокую благодарность и уважение за их героизм и самоотверженность", - прокомментировал Александр Иванов в своих соцсетях.