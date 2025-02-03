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Добраться из Тюмени в Курган с 4 февраля можно на новом рейсе

Общество, 18:29 03 февраля 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Добраться из Тюмени в Курган можно будет на новом ежедневном рейсе №8914 с тюменского автовокзала с 4 февраля. Время отправления 14 час. 05 минут, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Это не единственный рейс в Курган, который сейчас есть в маршрутном листе автовокзала, уточнили специалисты областного Объединения автовокзалов и автостанций. По будням отправляются 16 рейсов, в выходные - 17.

Самый ранний выезд в 04 час. 25 минут, поздний - в 21 час. 25 минут.

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# автовокзал , Главное управление строительства Тюменской области

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