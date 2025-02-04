В Тюмени для детей с ОВЗ и их родителей устроят ""Передышку+"

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Новую социальную программу по организации дневной занятости детей-инвалидов и их родителей "Передышка+" запускают в детском развивающем центре Тюмени "Институт уникальных детей".

"Программа поможет родителям уделить время себе, пока за их детьми присмотрят специалисты. Сходить к врачу, на тренировку или просто передохнуть", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор проекта, представитель центра Мария Белоус.

По словам эксперта, родители ежедневно ухаживают за особенным ребенком и зачастую не имеют возможности пригласить помощника со стороны из-за дороговизны услуги. В центре участники программы смогут оставить детей на три часа в день.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

"Это поможет улучшить психоэмоциональный климат в семье, сохранить и приумножить энергию и энтузиазм родителей для дальнейшего ухода за ребенком, защитит их от выгорания", - подчеркнула специалист.

Для детей организуют присмотр в индивидуальном и групповом форматах. Во время пребывания в центре ребятам окажут коррекционно-развивающую помощь.

Специалисты используют для встреч элементы разных направлений. Предусмотрена музыкальная терапия, занятия логоритмикой, художественным творчеством, адаптивной физкультурой и другие активности.

Ребенку так же, как и родителям, полезно будет принять участие в комплексе разных занятий, получить новый опыт общения и просто сменить обстановку. Кроме того, дети получат трудовые и навыки самообслуживания.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

В рамках программы состоятся групповые консультации для родителей с психологом и дефектологом. Они ответят на все интересующие вопросы и дадут рекомендации.

Программа продлится до конца 2025 года. Стать ее участниками могут семьи, имеющие детей с инвалидностью от четырех до 17 лет. Для этого нужно встать в очередь в лист ожидания: заполнить заявку, дождаться звонка куратора проекта, согласовать время и дату.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Инна Кондрашкина