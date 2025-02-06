Музыканты с ОВЗ выступят вместе с Тюменским филармоническим оркестром

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Видящие сердцем" начнется в Тюменской филармонии 22 февраля в 18 часов. В нем примут участие ТФО под управлением главного дирижёра Юрия Медяника и студенты Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, это единственный инклюзивный вуз в России, где обучают сразу по нескольким направлениям искусства. С ТФО выступят студенты: Илья Багаутдинов (саксофон), Арина Переладова (фортепиано), Ольга Бендицкая (флейта), Владимир Гридин (тромбон), Елена Мартиросова (вокал).

Приобрести билеты на концерт можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 12+.