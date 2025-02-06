  • 6 февраля 20256.02.2025четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 1 м/с ветер южный

Музыканты с ОВЗ выступят вместе с Тюменским филармоническим оркестром

Общество, 08:14 06 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Видящие сердцем" начнется в Тюменской филармонии 22 февраля в 18 часов. В нем примут участие ТФО под управлением главного дирижёра Юрия Медяника и студенты Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, это единственный инклюзивный вуз в России, где обучают сразу по нескольким направлениям искусства. С ТФО выступят студенты: Илья Багаутдинов (саксофон), Арина Переладова (фортепиано), Ольга Бендицкая (флейта), Владимир Гридин (тромбон), Елена Мартиросова (вокал).

Приобрести билеты на концерт можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 06.02.2025В Тюменском районе юбилейные медали ко Дню Победы вручат 142 жителям
08:56 06.02.2025Тюменок приглашают вступить в книжный клуб для мам
08:27 06.02.2025Тюменские школьники посоревнуются в хакатоне по мобильной робототехнике
08:14 06.02.2025Музыканты с ОВЗ выступят вместе с Тюменским филармоническим оркестром